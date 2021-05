Großkirmes in Bonn-Beuel : Pützchens Markt fällt 2021 erneut aus

Bilder aus vergangenen Tagen. Die Großkirmes Pützchens Markt fällt aufgrund der Pandemie aus. Foto: Dietmar Oehlke

Beuel Die Stadt Bonn hat die Großkirmes Pützchens Markt für 2021 abgesagt. Das Volksfest, das normalerweise jedes Jahr in Beuel veranstaltet wird, fällt damit wegen der Corona-Pandemie erneut aus.

Pützchens Markt fällt 2021 erneut aus. Die Stadt Bonn hat die Großkirmes aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Die Entscheidung gab Oberbürgermeisterin Katja Dörner am Mittwochnachmittag bei einer Videokonferenz mit Schaustellern und Marktamt bekannt. „Wir haben uns dazu durchgerungen, Pützchens Markt auch in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge ausfallen zu lassen.“ Die Entscheidung sei der Stadt schwer gefallen.

Angesichts der aktuellen Corona-Situation sei ein so großes Volksfest aber nicht vorstellbar. Es gebe aufgrund der Impfungen Licht am Ende des Tunnels, aber eine Veranstaltung mit Hundertausenden Besuchern sei nicht zu verantworten. Dörner sagte, auch über eine abgespeckte Version der Veranstaltung sei nachgedacht worden. Am Ende seien diese Überlegungen aber verworfen worden. Zuversichtlich zeigte sich die Stadt für ein Pützchens Markt im Jahr 2022.

Die Stadt hatte zuvor angekündigt, eine Entscheidung Ende Mai fällen zu wollen. Bonns größtes Volksfest, bei dem jährlich mehr als eine Million Besucher an fünf Tagen die Marktwiesen in Pützchen bevölkern, war geplant für Freitag, 10. September, bis Dienstag, 14. September.

Schausteller hatten sich für zuvor dankbar dafür gezeigt, dass eine Entscheidung Ende Mai getroffen werden sollte. „Im vergangenen Jahr wurde Pützchens Markt bereits einen Tag nach der Absage des Münchner Oktoberfests gecancelt. Das war meines Erachtens zu früh“, sagte Schausteller Peter Barth.

Der Schauerstellerverband, dem mehr als 60 Mitgliedsunternehmen aus Bonn, Rhein-Sieg-Kreis und Kreis Euskirchen angehören, hatte sich wegen der besonderen Situation in diesem Jahr dafür ausgesprochen, die Entscheidung so lange wie möglich herauszuzögern. „Für uns reicht auch ein Termin Ende Juni/Anfang Juli. Wir sind in der Lage, sehr schnell zu reagieren und alles für den Jahrmarkt vorzubereiten“, sagte Barth.

Weitere Berichterstattung folgt.

Info Welche Bonner Großveranstaltungen wird es geben und welche nicht? Einige Veranstalter haben ihre Events für dieses Jahr bereits abgesagt, andere halten an den Terminen fest oder verschieben sie. Hier ein Überblick, was in den kommenden Monaten in Bonn los ist: Das Panama Open-Air-Festival am ersten Juliwochenende in der Bonner Rheinaue soll fast ganz normal mit Zehntausenden Besuchern stattfinden. Jeder Besucher muss einen PCR- oder Schnelltest machen, bevor er auf das Gelände darf. Der Kulturgarten am Römerbad wird am 18. Juni von DJ Felix Jaehn eröffnet. Unter anderem haben sich zudem angekündigt: Max Giesinger, Revolverheld, Kasalla und Carolin Kebekus. Auf der Bühne stehen auch Dieter Nuhr und Eckart von Hirschhausen. Beim KunstRasen in der Gronau wurden die frühen Termine auf das Jahr 2022 verschoben, für die späten ab August gibt es allerdings noch Hoffnung. Dann würden etwa Element of Crime, Helge Schneider, Rea Garvey, Lea, und Jan Delay auftreten. Die Show von Lionel Richie ist bereits auf das kommende Jahr verlegt worden. Das Green Juice Festival wird es in diesem Jahr nicht geben. Die Veranstalter haben aber bereits einen Termin für 2022 bekannt gegeben: nämlich das Wochenende 29. und 30. Juli. Tickets für 2021 bleiben gültig. Und auch das Line-up soll unverändert bleiben. Die Bierbörse in der Rheinaue fällt dieses Jahr aus. Veranstalter Werner Nolden hatte erst gar keinen Termin angesetzt. Weiter geht es im nächsten Jahr im Juli.

(ga)