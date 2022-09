Unbekannte beschädigen Polizeiauto : Polizei nimmt aggressiven Mann am Rande von Pützchens Markt fest

Polizei nimmt aggressiven Mann am Rande von Pützchens Markt fest

Bonn Ein bewaffneter Mann und ein beschädigter Streifenwagen haben die Bonner Polizei am Montagabend auf Pützchens Markt beschäftigt.

Die Bonner Polizei hat am Montagabend am Rande von Pützchens Markt einen 39-jährigen Mann festgenommen, der mit einem Messer bewaffnet war. Gegen 19 Uhr wurde der 39-Jährige an der Siegburger Straße nahe der Gesamtschule Beuel von der Polizei angehalten. Er war mit seinem E-Scooter im Bereich des Schulgeländes unterwegs.