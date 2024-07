Loopings in Schräglage bei Fahrgeschäft „Robotix“ Diese sieben Neuheiten gibt es auf Pützchens Markt 2024

Zu den Aufgaben von Marktleiterin Kathrin Krumbach und ihrem Team gehört es auch, die neuen Fahrgeschäfte für Pützchens Markt zu testen. Loopings in Schräglage gibt es etwa bei „Robotix“. Das Fahrgeschäft dreht sich in sechs verschiedene Richtungen und überschlägt sich in bis zu zehn Metern Höhe. „Da bin ich nicht draufgegangen“, sagt Krumbach bei der Präsentation der neuen Fahrgeschäfte im Stadthaus. „Das ist ein Höllenritt!“