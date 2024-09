Kontrollen auf Volksfest Polizei nutzt für Pützchens Markt erweiterte Befugnisse

Unter dem Eindruck des vermehrten Unsicherheitsgefühls zahlreicher Bürgerinnen und Bürger unter anderem durch die Messerattacken in Solingen und Siegen steuert die Bonner Polizei im Blick auf den am Freitag beginnenden Pützchens Markt bei ihrem Sicherheitskonzept noch einmal nach. So wird das Gelände für die Zeit des Volksfests bis Dienstag, 10. September, zu einer Örtlichkeit, auf der die Beamten nach dem nordrhein-westfälischen Polizeigesetz besondere Befugnisse haben werden.