Regen hat Auswirkungen auf Parkplatz-Situation „Ein gutes Pützchen, aber kein Rekord-Pützchen“

Die Stadt Bonn geht davon aus, dass die Besucherzahl bei Pützchens Markt bis zum großen Feuerwerk am Dienstagabend auf insgesamt 900.000 Besucher steigt. Diese Prognose gab Marktleiterin Kathrin Krumbach bei der Abschluss-Pressekonferenz am Dienstagnachmittag in der Halle des Marktamtes ab. Das sind deutlich weniger als die rund 1,25 Millionen Besucherinnen und Besucher des vorherigen Rekordjahres, aber Stadt und Schausteller zogen trotzdem eine zufriedenstellende Bilanz.