Mit Polizei und Ordnungsdienst auf Pützchens Markt „Vor einer Stunde wurden wir schon mal kontrolliert“

Es ist perfektes Kirmeswetter. Samstagabend, knapp 25 Grad, die Dämmerung bricht herein, keine Wolke am Himmel. Dennoch ist es auffällig leer, als Sascha Zink vom Bonner Ordnungsamt auf die Übersichtsbilder von Pützchens Markt guckt, die gerade eine Drohne in die Zentrale schickt. „An den bekannten Stellen wie Autoscooter und Riesenrad knubbelt es sich, aber da ist noch jede Menge Platz“, sagt er. In den vergangenen Jahren musste man schon mal Abschnitte dichtmachen und die Menschenmassen umleiten. Nicht so 2024. Die Stadt rechnet damit, dass bis zum Abschlussfeuerwerk am Dienstag nicht mehr eine Million, sondern nur 800.000 Kirmesgäste gekommen sein werden.