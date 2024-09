Pützchens Markt 2024 Stadt rechnet mit 200.000 Besuchern weniger als im Vorjahr

Die Stadt Bonn hat bei der Pressekonferenz am Sonntagmittag auf Pützchens Markt eine positive Bilanz der ersten Tage gezogen, jedoch kamen nicht ganz so viele Besucher auf das Marktgelände wie erhofft. „Von unserer Seite läuft es wie am Schnürchen“, sagte Marktleiterin Kathrin Krumbach. An den ersten beiden Tagen habe man allerdings feststellen müssen, dass der Zulauf geringer ist als im Vorjahr, als man zum Ende des Sonntags rund eine Million Besucher zählte. Nach den Prognosen des Marktamtes sollen es bei einem starken Sonntag dieses Jahr rund 800.000 Gäste an den ersten drei Tagen werden.