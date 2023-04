Während Pützchens Markt Kirmesschule sucht Lernpaten für Schaustellerkinder

Seine Stammschule war damals in Endenich, die er in den Wintermonaten besuchte. Von hier bekam er für die andere Zeit ein Lernheft ausgehändigt. Dieses galt es, in der Zeit der Reisen, auszufüllen. Egal, in welchem Bundesland sich die Familie gerade aufhielt. Beim Rektor der Schule vor Ort wurde der Junge gemeinsam mit seinem älteren Bruder angemeldet. „Manchmal hatten wir Glück. Je nachdem, wie die Ferien lagen, konnte es auch mal vorkommen, dass wir länger keine Schule hatten – wenn wir zwischen den Bundesländern gereist waren“, erinnert er sich heute. In der anderen Zeit habe er wie jedes Kind seines Alters die Schulbank gedrückt.