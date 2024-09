Polizei bittet um Hinweise Autofahrer verletzt Ordner auf Pützchens Markt

Am Samstagnachmittag wurde ein Ordner bei Pützchens Markt von einem Autofahrer leicht verletzt. Der 52-jährige Ordner stoppte nach Polizeiangaben einen Autofahrer auf der Kreuzung Siegburger Straße/Am Herrengarten, da an dieser Stelle nur Anwohner durchfahren durften. Das teilte die Polizei am Montag mit.