Höhepunkte für Großveranstaltung in Bonn : Das plant der Freundeskreis für Pützchens Markt

Pützchen Wenn am zweiten September-Wochenende Pützchens Markt die Kirmesszene in der Region belebt, trägt auch der Freundeskreis mit Veranstaltungen und Angeboten zum Erfolg des beliebten Jahrmarkts bei.

Einen Tag vor der Eröffnung von Pützchens Markt werden die beiden ehemaligen Marktleiter Günter Dick und Harald Borchert zu Ehrenmitgliedern des Freundeskreises Pützchens Markt ernannt. Das gab jetzt Vereinsvorsitzender Günter Dederichs bei einem Gespräch mit dem GA bekannt. Dick und Borchert, die beide in diesem Jahr als Mitarbeiter der Stadt Bonn in Ruhestand gegangen sind, haben über viele Jahre Planung, Aufbau und Koordination des Jahrmaktes gesteuert.

Der Vereinskalender für 2023 liegt druckfrisch in der Geschäftsstelle am Holzlarer Weg und auch die Pützchens-Markt-Sticker für den 653. Jahrmarkt sind erhältlich. Beide Produkte kosten jeweils fünf Euro pro Stück. Das Vereinsbüro ist immer montags von 18 bis 20 Uhr geöffnet.

Ab Montag, 15. August, wird der Infopavillon des Vereins an den Marktwiesen tagsüber geöffnet sein. An der Kreuzung Sebastianusstraße/Holzlarer Weg, dem sogenannten Freundeskreis-Platz, wird es wieder alle Infos über den aktuellen Stand des Kirmesaufbaus geben.

Wer hinter die Fassaden von Riesenrad, Achterbahn und Co. schauen will, der muss an der Backstage-Tour des Vereins teilnehmen. Am Freitag, 2. September, sind nicht nur Vereinsmitglieder eingeladen, die Platzneuheiten und die beliebten Dauerbrenner auf dem Kirmesgelände kennenzulernen. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Riesenrad. Der kostenlose Rundgang dauert zwei Stunden. Anschließend trifft man sich im Biergarten der Gaststätte „Zum Treppchen“ in Pützchen.