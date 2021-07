Heimatmuseum Beuel öffnet am 10. Juli : QR-Codes erklären nun die Exponate

Rainer Krippendorff und Inke Kuster zeigen schon mal die neue "Beach-Flag", die auf die Öffnung des Heimatmuseums hinweist. Foto: Rainer Schmidt

Beuel Der Heimat- und Geschichtsverein Beuel hat die lange Zwangspause genutzt, um das Heimatmuseum zukunftsfähig zu machen. Mit QR-Codes an den Exponaten, Renovierungen und einer Beach-Flag als Wegweiser hofft man, neue Besucher anzusprechen. Der Verein selbst agiert derzeit nur mit kleinem Vorstandsteam.



„Totgesagte leben länger“, sagte Inke Kuster auf der Pressekonferenz zur Wiedereröffnung des Museums Heimat- und Geschichtsverein (HGV) Beuel am Rhein. Zwei Dinge sprach sie damit an: Einerseits die Gerüchte, die an sie als stellvertretende Museumsleiterin herangetragen worden sind und die wohl besagten, dass sich der HGV von den Lockdowns während der Corona-Pandemie nicht erholen werde. Und andererseits gab sie damit der Freude aller ehrenamtlichen Mitarbeiter Ausdruck, dass es am 10. Juli wieder losgeht. „An dem Sonntag öffnen wir wie gehabt unsere Pforten für Besucher, und wir haben auch einige Überraschungen für sie parat“, kündigte Kuster an.

Die erste Neuerung ist bereits vor dem Museum auf der Hermannstraße zu bewundern. Eine „Beach-Flag“, wie man sie vom Strand her kennt, weist mit dem Wort „geöffnet“ darauf hin, dass das Heimatmuseum Besucher empfängt. Gestaltet hat sie Sebastian Jenal, genannt der „Ötzi“; er zeichnet Comics und entwirft Fahnen, Flyer und Banner. „Niemand braucht mehr am Tor zu rütteln, um zu prüfen, ob wir tatsächlich geöffnet haben“, meinte der stellvertretende Vorsitzende Rainer Krippendorff.

Das Team Rücktritte und Todesfälle im Vorstand Nach den Rücktritten zweier gewählter Vorstandsmitglieder und nach dem Tod von Hans Lennarz und Reinhold Schmerbeck arbeitet der Heimat- und Geschichtsverein derzeit mit kleiner Vorstandsmannschaft: Stellvertretender Vorsitzender ist Rainer Krippendorff, stellvertretende Museumsleiterin Inke Kuster, Geschäftsführer Willi Bauckhage. Da Letzterer zurzeit krankheitsbedingt ausfällt, übernimmt momentan Christine Bertram-Mayer als stellvertretende Geschäftsführerin die Aufgaben. Neuwahlen stehen im Frühjahr 2022 an. Dann hofft man, wieder einen vollständig besetzten Vorstand zu bekommen.

Im Innenhof liefen während der Pressekonferenz noch handwerkliche Arbeiten. Während Dachdecker bereits Lücken geschlossen hatten, durch die es in die Scheune und den Stall reinregnen konnte, war Malermeister und Restaurator Erich Monschau damit beschäftigt, die letzten kunstvollen Pinselstriche an die Außenwände zu bringen. „Bei diesen Arbeiten hat uns die Stadt völlig unbürokratisch und schnell geholfen“, fand Krippendorff lobende Worte. „Zusätzlich haben wir mit Anni Merzbach jemanden gewinnen können, der sich zukünftig um den Innenhof kümmern wird“, so Kuster. Zwei Frauen unterstützen Inge Parusel bei der Arbeit im Kräutergarten.

