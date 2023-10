Karneval in Beuel: Quartett managt jetzt den Liküra-Zug

„Viele Hände machen der Arbeit ein schnelles Ende“, bestätigt Seeck. Die Aufgabenstellung sei sehr komplex. Zum einen bei der Vorbereitung, bei der Vereine angeschrieben, Sicherheitsaspekte beachtet, Genehmigungsverfahren begleitet und Anmeldeprozeduren durchlaufen werden müssten. Zum anderen sei der Zugtag selbst auch fordernd. Vor dem Start müsse gecheckt werden, ob alle Gruppen anwesend sind und in der richtigen Reihenfolge gestartet werden kann. Während des Zuges sei man ständig über Funk in Kontakt und am Ende müsse auch noch die Zugauflösung vor der Küdinghovener Kirche Sankt Gallus koordiniert werden.