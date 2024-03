Nachhaltigs-Challenge der Firma BAD Radfahren für die Umwelt

Mit Treppensteigen wird man nicht das Klima retten. Aber es sind die vielen kleinen Schritte, die man machen kann, um etwas zu verbessern. Und deshalb gehörte es beim Unternehmen BAD auch zur „Nachhaltig-aktiv-Challenge“, Treppen statt des Aufzugs zu nutzen. Ziel der Aktion war es, Punkte zu sammeln, diese in junge Bäume umzurechnen und diese Bäume dann zu pflanzen. Die Challenge ist abgeschlossen, das Pflanzen begann am Montag am Waldrand bei Oberkassel.