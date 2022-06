Infrastruktur in Bonn : Umstrittener Radschnellweg in Beuel eingeweiht

Umstrittener Radschnellweg in Beuel eingeweiht

Infrastruktur in Bonn

Oberbürgermeisterin Katja Dörner (r.) und Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn fahren auf dem neuen Radweg in der Beueler Rheinaue. Foto: Meike Böschemeyer

Beuel Der ausgebaute Radweg durch die rechtsrheinische Rheinaue ist offiziell eröffnet: Oberbürgermeisterin Katja Dörner, Beuels Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn und geladene Gäste befuhren bei der Einweihung am Mittwoch den 1,8 Kilometer langen Abschnitt mit ihren Rädern.

Blauer Himmel, Sonnenschein, strahlende Gesichter – jedenfalls mehrheitlich: Die offizielle Eröffnung des ausgebauten Radwegs in der Beueler Rheinaue am Mittwochnachmittag machte Bonns Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Bündnis 90/Die Grünen) sichtlich Spaß. Vergessen war der Ärger mit den Demonstranten, die Auseinandersetzung mit Bezirksregierung und Landesumweltministerin über mögliche Verfahrensfehler und der daraus resultierende Baustopp zu Beginn der umstrittenen Baumaßnahmen.

Aber auch die Gegner des Radwegeausbaus nahmen an der Eröffnung teil, sangen Lieder und protestierten gegen die sogenannte Radschnellroute. Da die Demo nicht angemeldet war, wurde sie nach rund 30 Minuten von der Polizei friedlich aufgelöst.

Die Beueler Koalition wird bei der Bonner Stadtverwaltung die Erstellung eines durchgängigen Radroutennetzes für den gesamten Beueler Stadtbezirk in Auftrag geben. Grüne, SPD und Die Linke haben dazu eine Liste mit Vorschlägen erarbeitet und vorgelegt.

Freie Fahrt für Radfahrer : Koalition fordert ein Radroutennetz für den Stadtbezirk Beuel Die Beueler Koalition wird bei der Bonner Stadtverwaltung die Erstellung eines durchgängigen Radroutennetzes für den gesamten Beueler Stadtbezirk in Auftrag geben. Grüne, SPD und Die Linke haben dazu eine Liste mit Vorschlägen erarbeitet und vorgelegt.

Die Bauarbeiten für die Radpendlerroute von Bornheim über Alfter nach Bonn haben am Dienstag mit dem symbolischen Spatenstich begonnen. Darum geht es in dem Projekt, das auch Kritik hervorgerufen hat.

Bauarbeiten für Radpendlerroute gestartet : Das soll sich für Radfahrer zwischen Bornheim, Alfter und Bonn verbessern Die Bauarbeiten für die Radpendlerroute von Bornheim über Alfter nach Bonn haben am Dienstag mit dem symbolischen Spatenstich begonnen. Darum geht es in dem Projekt, das auch Kritik hervorgerufen hat.

Ines Held, zweite Vorsitzende der Bonner Rudergesellschaft, an deren Bootshaus der ausgebaute Radweg endet, forderte die Stadt auf, zusätzliche Sicherheitshinweise in Höhe des Bootshauses anzubringen: „Hier queren täglich 20 bis 40 Ruderboote den Radweg, um ans Rheinufer zu gelangen. Es wird im Querungsverkehr zu Komplikationen kommen.“

Mobilstationen an Verkehrsknotenpunkten

Die Bedeutung der Trasse machte die OB in ihrer Rede deutlich: „Die Radroute ist besonders wichtig für den regionalen wie für den überregionalen Radverkehr.“ Vor rund 80 Gästen sagte sie weiter: „Mit dem Bau von Mobilstationen an zentralen Verkehrsknotenpunkten und dem Ausbau von Radrouten schaffen wir über das Förderprojekt im Rahmen unserer Mobilitätswende Anreize, das Auto stehenzulassen und emissionsfreie Alternativen zu nutzen.“ Der verbreiterte Radweg sei eine attraktive und sichere Strecke für alle, die dort zur Naherholung Rad fahren oder auf dem Weg von und zur Arbeit oder Schule unterwegs seien.

Beuels Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn (Bündnis 90/Die Grünen) hob die Bedeutung des Projekts für den Stadtbezirk hervor: „Der Radweg ist eine wichtige Verkehrsachse, die viele Orte in Beuel miteinander verbindet. Die Wege waren viel zu schmal. Das stellte gerade im Begegnungsverkehr für Kinder oder Familien mit Fahrradanhängern ein Risiko dar.“ Die ausgebaute Strecke passe sich nach wie vor harmonisch in die Landschaft ein, ohne dass die Wegeführung verändert worden sei, so Mohn.