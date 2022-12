Nach Fällungen für den Radweg : Stadt pflanzt nach Protesten 100 Bäume in Beuel

Nach Fällungen für Radweg : An diesen Orten will die Stadt in Beuel neue Bäume pflanzen Die Stadt Bonn will hundert neue Bäume pflanzen. Damit werden unter anderem Bäume ersetzt, die im Februar für de Ausbau des Radwegs in der Beueler Rheinaue gefällt wurden. Doch nicht nur dort sind neue Pflanzungen geplant.