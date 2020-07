Fahne abgerissen und Autos zerkratzt : Frau randaliert mehrfach in Beuel und verletzt Polizisten

Beuel In Beuel hat eine 34-Jährige für zwei Polizeieinsätze gesorgt und dabei fünf Polizisten leicht verletzt. Nach einer Nacht in Polizeigewahrsam fiel die Frau nur wenig später wieder negativ auf.

Gleich zweimal zur Wache begleitet hat die Polizei eine 34-Jährige in Beuel, die dort durch Sachbeschädigung aufgefallen war. Am Samstagabend riss die alkoholisierte Frau gegen 23 Uhr eine Fahne vom Rathaus am Rathausplatz und warf diese in einen Mülleimer. Polizisten nahmen die 34-Jährige daraufhin in Gewahrsam. Dabei wurden nach Polizeiangaben drei Beamte leicht verletzt, weil die Frau sich wehrte.