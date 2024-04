Rattenbefall in Vonovia-Haus in Beuel „Ich bin traumatisiert, ich möchte hier weg“

Beuel · Seit anderthalb Monaten wohnt eine Ratte in der Schlafzimmerwand der Beueler Mieterin Susanne Lauer. Die Kommunikation mit dem Vermieter ist schwierig. Die Ratten sind bis heute nicht beseitigt. Lauer leidet so sehr unter dem Befall, dass sie so schnell wie möglich ausziehen möchte.

04.04.2024 , 16:12 Uhr

Bewohner einer Vonovia-Anlage in Beuel klagen über einen Rattenbefall. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Von Sonja Miklitz