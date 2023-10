Raub in Ramersdorf Täter sprüht Pfefferspray und raubt teure Kamera

Ein bislang unbekannter Mann hat einem 36-Jährigen am Dienstagabend in Bonn-Ramersdorf eine Spiegelreflexkamera im Wert von rund 3000 Euro geraubt. Das Opfer habe die Kamera zuvor über eine Verkaufsplattform angeboten, teilte die Polizei Bonn am Mittwoch mit. Der Räuber habe sich als Interessent ausgegeben und sich gegen 17.50 Uhr mit dem Mann an der Ramersdorfer Bushaltestelle verabredet.