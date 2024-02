RefleXx DJ-Duo aus Beuel legt beim Tomorrowland auf

Dass in einem meist sehr ruhigen Wohngebiet wie Vilich Deutschlands vielleicht härteste Techno-Musik entsteht, kann man sich nur schwer vorstellen. Es ist aber so: Denn in der Dachgeschoss-Wohnung von Marcel Grafschaft (30) befindet sich der digitale Soundstudio des DJ-Duos RefleXx. „Letztlich ist das Projekt aus einer Corona-Laune heraus entstanden“, erzählt Lucas Breitbach (30), die zweite Hälfte des Duos mit den markanten schwarzen Anonymous-Masken.