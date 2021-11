Theaterpaten starten wieder durch : Reise ins All mit der „Mission Leika“

Beuel Unter dem Motto „Theater für dich und mich“ führt die Bürgerstiftung Bonn in Kooperation mit der Jungen Theatergemeinde Bonn seit 2008 ein Theaterpatenprojekt durch. Nach einer Corona-Pause geht es endlich weiter.

Begleitung bei Aufführung und Übernahme der Kosten

Schulleitungen erkennen mehr sprachliche Kompetenz

Das Projekt beginnt immer mit einem Kennenlerntreffen von Kindern, Eltern und Paten in der jeweiligen Schule. Kind und Pate bilden für die ganze Saison ein ‚Tandem‘. Die Kinder bringen zu den Theaterbesuchen ihr „Theaterbuch“ mit, in dem alle Stücke aufgeführt sind und in das sie eigene Notizen eingetragen oder Bilder gemalt haben und in das sie sich Autogramme holen können.