Veränderungen in den Ortsteilen Diese Restaurants öffnen in Beuel

Beuel · An der Friedrich-Breuer-Straße und an der Hermannstraße in Beuel öffnen in Kürze neue Gastronomiebetriebe. Aber auch in den anderen Ortsteilen tut sich was – zum Beispiel an der Königswinterer Straße in Küdinghoven und in Geislar.

21.11.2023 , 10:00 Uhr

Die Kleine Oase an der Königswinterer Straße hat ein neues Betreiber-Paar. Foto: Benjamin Westhoff

Von Sascha Stienen Redakteur Bonn

