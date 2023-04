Spielplatz in Beuel Kinder entern das neue Kletterschiff in der Rheinaue

Marcel war selbst schon als Kind auf dem ersten Haribo-Schiff. Der Beueler erinnert sich an eine Art Tagelage und einen Ausguckkorb in luftiger Höhe. An Karfreitag war er mit seinem Kind beim frisch eröffneten neuen Schiff – und auch das fand er gut: „Viel besser als das Provisorium vorher.“ Aber perfekt sei es noch nicht. „Mein Sohn bemängelt, dass es kein Steuerrad gibt.“ Das würde noch gut in das Schiff passen. An Karfreitag trotzten viele Familien schon dem nieseligen Wetter – nichts, was Matschhosen nicht richten könnten.