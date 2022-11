Stadt Bonn lässt Mängel beseitigen : Bagger glätten Grünfläche am Rheinauen-Radweg in Beuel

Bagger glätten Grünfläche am Rheinauen-Radweg in Beuel

Eine Baufirma muss eine Rasenfläche am Radweg in der Beueler Rheinaue flacher gestalten. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Weil noch kleinere Mängel an der ehemaligen Radwege-Baustelle in der Beueler Rheinaue beseitigt werden müssen, kommen dort aktuell wieder Bagger zum Einsatz.

Seit Montag wird am Beueler Rheinufer gebaggert. Genauer gesagt unterhalb des Schulgeländes des Kardinal-Frings-Gymnasiums. Zwischen dem neuen Radweg und dem Fußweg trägt eine Baufirma auf dem Grünstreifen Erdreich ab. Fußgänger und Radfahrer bleiben stehen, beobachten die Arbeiten und rätseln, was dort geschieht. Wird der Radweg nochmals verbreitert? Hat das was mit Hochwasserschutz zu tun?