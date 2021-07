Zwei Verdächtige gesucht : Räuber bedrohen zwei Männer in Beuel mit Messer

Beuel Am Samstag kam es zu einem Raub in Beuel. Dabei wurden zwei Männer mit einem Messer bedroht. Einer der drei mutmaßlichen Täter wurde festgenommen. Zwei weitere sucht die Polizei mithilfe einer Personenbeschreibung.

Am späten Samstagabend kam es gegen 23.20 Uhr zu einem Raub in der Rheinaustraße in Höhe der Hausnummer 145 in Bonn-Beuel. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen dort ein 25- und ein 26-Jähriger von drei teilweise unbekannten Männern überfallen worden sein.