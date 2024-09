Rheindamm in Bonn-Beuel Weiße Haifischzähne sollen künftig auf Einmündungen hinweisen

Gerade in den Abendstunden und am Wochenende kommt es wegen des großen Betriebs auf dem Rheindamm zwischen Kaiser-Konrad-Straße und Klärwerk mitunter zu gefährlichen Situationen. Bezirksverordneter Karl-Heinz Everding (CDU) hat beobachtet, dass es gerade in den vier Einmündungsbereichen auf der Strecke nicht selten dazu kommt, dass Radfahrer die dort geltende Rechts-vor-links-Regelung missachten.