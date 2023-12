Rheinhochwasser 1993 Als Heiligabend in Bonn ins Wasser fiel

Täglich blickt Helma Linzbach sorgenvoll aus ihrem Wohnzimmer. Der hohe Wasserstand des Rheins kurz vor Weihnachten erinnert die rüstige Seniorin an das Jahrhunderthochwasser an Weihnachten 1993. Der Rhein befindet sich zwar wieder auf dem Rückzug, aber am vergangenen Wochenende schwappte er nur knapp an der Sieben-Meter-Marke (Bonner Pegel) vorbei. „Das ist aber nicht mit dem Hochwasser 1993 vergleichbar. Das war damals ein ganz anderes Kaliber“, sagt Linzbach.