Fährbetrieb zwischen Bonn und Beuel Wie es mit der früheren Fähre Rheinnixe weitergeht

In der vergangenen Woche ereignete sich auf dem Rhein bei Bonn ein im Moment eher ungewöhnlicher Vorgang. GA-Leser Siegfried Casper und seine Ruderkameraden entdeckten die fahrende Rheinnixe auf dem Wasser. „Bei unserer heutigen Rudertour im Bonner Ruderverein haben wir am Mittag die frühere Beueler Fähre Rheinnixe gesehen, wie sie ihr Bonner Revier verlassen hat“, schrieb Casper in einer E-Mail an den GA und schickte gleich einige Beweisfotos mit.