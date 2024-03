Neue Attraktion am Beueler Rheinufer Auf Jungfernfahrt mit dem Riesenrad auf der Schäl Sick

Schon seit einigen Tagen ist das Riesenrad am Beueler Rheinufer ein beliebtes Fotomotiv und Bilder davon kursieren schon vielfach geteilt in den sozialen Medien. Auch am Freitagmittag bleiben immer wieder Passanten stehen, machen Aufnahmen und Selfies mit und vor der neuen Attraktion, die vorerst bis Ende Mai auf Höhe des städtischen Parkplatzes an der Rheinaustraße stehen wird.