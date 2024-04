Familienfonds Robin Good Schulranzen im Wert von rund 144.000 Euro gespendet

Schulranzen im Wert von rund 144.000 Euro hat der Familienfonds Robin Good von Caritas und Diakonie sozial benachteiligten Kindern gespendet. Engagierte Drittklässler der Offenen Ganztagsschule (OGS) der Servatiusschule in Bonn nahmen am Mittwoch am Räuberschiff in der Beueler Rheinaue (ehemals Haribo-Schiff) eine Vielzahl von den 800 Schulranzen symbolisch entgegen. Eine besondere Attraktion für die Kinder war Maskottchen Robbie, der den Schülern die Ranzen übergab und grüne Jägermützen verteilte. Mit der Bonner Caritas und Diakonie in Verbindung stehende Schulen sollen zum Schulstart 2024 die Ranzen nach entsprechendem Bedarf für Kinder aus sozial benachteiligten Familien entgegennehmen.