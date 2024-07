In Bonn dienstlich fest verwurzelt Ronny Differding ist der neue Leiter der Polizeiwache Ramersdorf

Die Polizeiwache in Ramersdorf hat einen neuen Leiter: Der 48 Jahre alte Ronny Differding freut sich über seinen neuen Einsatzbereich auf der Beueler Rheinseite. Dort ist er auch kein Unbekannter, schließlich hat er seinen Vorgänger Stefan Scharfenstein auch schon mal vertreten und kennt alle großen Wachen in Bonn. Zuletzt war der Erste Polizeihauptkommissar Dienstgruppenleiter in der Bonner Innenstadt.