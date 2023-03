Von Elton John bis Vicky Leandros Rudelsingen als musikalische Achterbahnfahrt

Vor zwölf Jahren haben Rauterberg und Schneider das Rudelsingen in ihrer Heimatstadt Münster ins Leben gerufen. Was zunächst in kleinem Kreise anfing, hat sich über die Jahre zu einer der beliebtesten Karaoke-Livekonzert-Abende bundesweit entwickelt. „Heute sind wir mit zehn Teams in ganz Deutschland unterwegs“, berichtete Rauterberg. Bonn steht immer mit auf dem Tourplan, bereits zum 36. Mal fand das Rudelsingen hier statt. Das Konzept ist einfach und erfolgreich: Menschen unterschiedlichen Alters kommen an einem Werktag mit vielen anderen Menschen zusammen, um für zweieinhalb Stunden ihren Alltag hinter sich zu lassen. „An diesen Abenden singen sich alle ihre Sorgen von der Seele weg“, sagte Rauterberg. Besonders beliebt sei das Rudelsingen bei Frauen im Alter von 40 bis 60 Jahren. Wer einmal dabei gewesen ist, kommt immer wieder.