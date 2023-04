Reparatur des China-Schiffs Rückfahrt nach Beuel dauert acht Stunden

Das China-Schiff am Beueler Rheinufer neben der Kennedybrücke gehört fest zum Bonner Stadtbild. Seit Dienstag ist der Liegeplatz der „Ocean Paradies“, so heißt das schwimmende Restaurant, allerdings verwaist. Einige dringende Reparaturen standen an, weshalb das Pagoden-Schiff in die Werft nach Köln geschleppt wurde (der GA berichtete).