Impfaktion des Sportvereins : Rund 50 Impfungen bei Aktion des TuS Oberkassel

Oliver Friedek (20) aus Oberkassel wurde in der Jupp-Gassen-Halle geimpft. Foto: Nikas Schröder

Oberkassel Rund 50 Menschen haben sich am Samstag in der Jupp-Gassen-Halle in Bonn-Oberkassel gegen das Coronavirus impfen lassen. Organisiert wurde die Aktion vom TuS Oberkassel, der die pandemiebedingten Einschränkungen immer noch spürt.



Von Niklas Schröder

Oliver Friedek (20) wartete am Samstagmittag in der Jupp-Gassen-Halle auf seinen Freund Daniel Krings (21), der gerade in einem verhüllten Pavillon seine dritte Corona-Schutzimpfung bekam. Gelockt hatte die jungen Männer die Impfaktion „Jetz net schmolle - Spritz avholle!", die vom TuS Oberkassel organisiert wurde. Die Werbegemeinschaft Oberkassel (WOK) und der Verband der Ortsvereine (VDO) unterstützten die Aktion und für die Teilnahmen war im Vorfeld keine Anmeldung nötig gewesen.

Die Impfung sei gut verlaufen, berichtete Krings, als er zu den Stuhlreihen zurückkehrte. Der Oberkassler wollte sich nun das Wochenende freinehmen. „Da ich bei der letzten Impfung Nebenwirkungen hatte, lasse ich es ruhiger angehen“, sagte Krings. Friedek, der als nächstes an der Reihe war, erklärte: „Ich lasse mich heute impfen, weil ich dann mehr mit meinen Freunden unternehmen kann.“ Die Impfaktion in Oberkassel befand Friedek daher als praktisch. „Ich finde, solche Angebote sollte es in jedem Ort geben, weil es ja auch Menschen gibt, die nicht die Möglichkeit haben, einen weiten Weg auf sich zunehmen. Für mich, der keinen Führerschein hat, war das eine gute Gelegenheit“, so der Oberkassler.

Booster-, Viert- und Kinderimpfungen

Für das Angebot waren Dr. Stefan Pabst und sein Team aus Duisdorf angereist und führten die Impfungen durch. „Ich finde es wichtig, dass es so eine Aktion in Oberkassel gibt und die Impflinge spiegeln das heute auch wider“, sagte der Arzt. Denn viele Teilnehmer fänden nur am Wochenende die Zeit. „Das sind hier zum Teil Booster-Impfungen, Viertimpfungen und Kinderimpfungen“, berichtete Pabst.

Mit dem Angebot wollten wir vor Ort diejenigen erreichen, die aus „dem einen oder anderen Grund“ bisher noch keinen Impftermin wahrgenommen haben, sagte Organisator Achim Heidrich. „Die Sportvereine gehören zu denen, die die Corona-Einschränkungen in ihrem täglichen Betrieb immer noch spüren“, erklärt dazu der langjährige Vereinsvorsitzende Horst Derenbach.