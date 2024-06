S13-Ausbau bei Geislar Darum muss ein Feldweg für den Abbruch der Eisenbahnbrücke breiter werden

Bislang waren die Anwohner der Hammstraße in Geislar davon ausgegangen, dass alle Bauarbeiten im Zuge des S13-Ausbaus aus Richtung Vilich-Müldorf via Burbankstraße erfolgen. So habe es die Bahn auf den Infoveranstaltungen in Vilich-Müldorf angekündigt. Doch nun wurden am unteren Ende der verkehrsberuhigten Hammstraße einige Park- und Halteverbotsschilder aufgestellt, die es seit dem 22. April untersagen, auf der Straße in den dafür vorgesehenen Flächen zu parken. Mitte Mai fuhren nach Beobachtungen der Anwohner dann fast im Minutentakt Schwerlaster in Richtung Tunnel und verbreiterten den Feldweg auf Geislarer Seite auf rund vier Meter. Der Weg wird auch intensiv als Radweg, etwa von Schülern, genutzt, die nun dem Bauverkehr begegnen.