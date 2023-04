Ausbau der S13 Steigende Kosten verantwortlich für längere Brückensperrung

Die Nachricht der Deutschen Bahn (DB), dass das neue Brückenbauwerk zwischen Vilich und Vilich-Müldorf statt im Herbst 2023 erst im Frühjahr 2026 fertiggestellt wird, hat in den vergangenen Tagen für Unruhe und Unverständnis gesorgt. Allen voran hat die SPD Sankt Augustin die Bauzeitenverlängerung scharf kritisiert. Die Entscheidung der DB hat zur Folge, dass die Beueler Straße und in Verlängerung die Schultheißstraße fast doppelt so lang wie ursprünglich von Stadt Bonn und DB angekündigt, für den Verkehr gesperrt bleiben.