Ausbau in Beuel : Spezialfirma schiebt Brücke in Bahntrasse der S13 ein

Aus der Luftperspektive wird die Größe des Bauwerks und der Baustelle erst richtig deutlich. Foto: Benjamin Westhoff

Geislar Ein Meter in einer Minute: Eine 712 Tonnen schwere Stahlbetonbrücke wurde am Freitag in Bonn-Holzlar in die Gleis-Trasse der S13 der Deutschen Bahn geschoben. Viele Schaulustige verfolgten diese technische Herausforderung.