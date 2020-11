Kostenpflichtiger Inhalt: Ruhigere Zeiten für Anwohner : Deutsche Bahn beendet Nachtbaustelle an S13-Strecke in Vilich

Die „Stopfmaschine“ soll den Oberbau der Gleise mit Schienen, Schwellen und Schotter in eine genaue, stabile Lage bringen. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Die Anwohner der Gartentraße und der Gerhardstraße dürfen sich vorerst auf ruhigere Zeiten freuen: Mit dem Abschluss der Großbaustelle in der Nacht zu Dienstag ist laut Deutscher Bahn die letzte Nachtschicht in diesem Jahr an der S13-Strecke in Vilich zu Ende gegangen.