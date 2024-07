Ungewöhnlicher Pantheon-Auftritt Probeliegen im Sarg ist im Salon Mortel inklusive

Beuel · Tina Damm möchte mit ihrem neuen Salon Mortel den Tod aus der Tabuzone heraus und hinein ins Leben holen. Was die Künstlerin für die Premiere am 30. August im Pantheon plant und was ihre todesmutigen Gäste dort erwartet.

28.07.2024 , 15:00 Uhr

Freuen sich aufs Café Mortel: Bestatteterin Fee Vogel und Tina Damm als Miss Cherrywine im Oberkasseler Geschäft „lebensnah“. Foto: Benjamin Westhoff

Von Sascha Stienen Redakteur Bonn