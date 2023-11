200 Jahre Beueler Weiberfastnacht Schampusverkauf für einen guten Zweck

Ganz wichtig: Der Nettoerlös aus dem Verkauf geht komplett an den Förderverein Beueler Weiberfastnacht. Deshalb hoffen die Schääl Sick Mädsche, dass die Jecken ordentlich zugreifen. In der Session organisieren sie wieder ihre traditionellen Partys: Am 12. Januar im Bonner Wirtshaus Salvator, eine weitere Party an Weiberfastnacht, 8. Februar, in der Rheinalm am Kameha-Hotel. Zudem gehen sie beim Beueler Karnevalszug mit und beim Likürazug am Karnevalssonntag. Außerdem verkaufen sie ihren Schampus beim Oberkasseler Adventsabend am 7. Dezember ab 16 Uhr. Verkostung inklusive.