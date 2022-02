Premiere in der Brotfabrik : Schauspieler bringen das Wrestling auf die Bühne

Premiere in der Brotfabrik

Die Schauspieler Fabio Sorgini und Barbara Wegener beim professionellen Training in einer Wrestling Academy. Foto: Friedakompplott

Beuel Mitglieder des Bonner Ensembles „Das FRIEDAkomplott“ werfen sich sich für ihre neue Produktion „PEGASUS“ auf die Matte.

Das Theaterstück „PEGASUS“ feiert an diesem Freitag, 18. Februar, in der Brotfabrik eine Premiere, der man bereits vor der ersten Vorstellung das Attribut „außergewöhnlich“ attestieren darf. Denn wann sah man auf einer Theaterbühne schon mal „Wrestling“, gespielt von professionellen Künstlern und Künstlerinnen, die bei Profiwrestlern in die Lehre gegangen sind?