Auszeichnung des Schiffer-Vereins Wie man eine „Beueler Seele“ wird

Der erste Höhepunkt des Jahres ist das traditionelle Anhissen, das am Ostersamstag, 30. März, ab 13.45 Uhr am Beueler Rheinufer stattfindet, und zwar auf dem Nepomuk-Platz in Verlängerung der Johannesstraße. Angeführt von der Tragefahne des Schiffer-Vereins und Dudelsackpfeifer Martin Fischer soll dann ein kleiner Festzug vom Haus des Käpt‘ns in der Johannestraße 5 durch die Rheinaustraße und über das Beueler Rheinufer in Richtung Schiffermast ziehen. Mit dabei sind auch Drehorgelspieler Hermann Hergarten, Landtagsabgeordneter Guido Deus und die Fischereibruderschaft Bergheim.