Monika Krämer-Breuer, Peter Kunze und Holger Willcke : Schiffer-Verein verleiht Ehrung an "Beueler Seelen"

Wurden mit der „Beueler Seele“ des Schiffer-Vereins geehrt: von rechts Holger Willcke, Monika Krämer-Breuer und Peter Kunze (ganz links). Foto: Rainer Schmidt

Beuel Der Schiffer-Verein hat in diesem Jahr Monika Krämer-Breuer, Peter Kunze und Holger Willcke mit der „Beueler Seele“ ausgezeichnet. Das Trio hat sich vielfältig um den Stadtteil verdient gemacht.



Von Rainer Schmidt

Mittlerweile zur Tradition ist es geworden, dass der Schiffer-Verein seine Jahreshauptversammlung im Zeughaus der Beueler Stadtsoldaten durchführt. „Dieses Domizil ist notwendig, weil der Schiffer-Verein mit seinen 585 Mitgliedern der mitgliedstärkste und älteste Beueler Traditionsverein ist“, erläutert der Vorsitzende Reiner Burgunder den Tagungsort. Ein Höhepunkt ist dabei die Verleihung der „Beueler Seele“, des Verdienstordens des Vereins, an jährlich maximal drei Beueler. „Alle, die Herausragendes für die Beueler Tradition, das Brauchtum und für die Integration mit Humor und Wortwitz mit rheinisch sozialem und christlichem Hintergrund geleistet haben, können in den Genuss dieser Ehrung kommen“, berichtet Pressesprecher Claus Werner Müller. In diesem Jahr sind die neuen Seelen Monika Krämer-Breuer, Peter Kunze und Holger Willcke.

„Ihr Anliegen sind meine Aufgaben!“, so Burgunder bei der Laudatio, laute das Lebens- und Arbeitsmotto der in Beuel liebevoll „Et Möhn“ genannten Monika Krämer-Breuer, die genau an diesem Ehrentag ihren 75. Geburtstag feierte. Drei Perioden ist sie Mitglied des Rates der Stadt Bonn gewesen und nach ihrem Ausscheiden mit dem Titel „Stadtälteste“ ausgezeichnet worden. Sie engagiert sich im Beueler Hospizverein, im Partnerschaftskomitee Beuel-Mirecourt, im Freundeskreis Pützchens Markt, im Heimat- und Geschichtsverein Beuel am Rhein, im Freundeskreis Mevasseret Zion, St. Augustin, in den Fördervereinen des Beethoven- und des Rhein-Sieg-Gymnasiums sowie dem Schifferverein.

Ehrung für „Bauer Dopfer“

Peter Kunze ist ein Mann mit vielen Talenten und nicht nur in Vilich-Müldorf als „Bauer Dopfer“ bekannt, der seit vielen Jahrzehnten den „Lisa-Rosa-Hoff“ betreibt. „Er ist traditionsbewusst sowie natur- und heimatverbunden, im wahrsten, positivsten Sinne des Wortes ein echtes Original“, so Burgunder. „Ich brauche kein Bundesverdienstkreuz“, erwidert Kunze, dem auch die Dorfjugend und der rheinische Dialekt sehr am Herzen liegt. „Mir genügt ein Schulterklopfen mit den Worten ‚Jung, dat häste jot jemacht.“ Er überreichte als Dank dem Schiffer-Verein ein Bild, das das Original der „Neue Bonner Zeitung“ vom 6. April 1849 enthielt.

„Wer kennt ihn nicht im Beueler Vereinsleben, in der Politik, der Verwaltung und in den Institutionen“. Mit diesen Worten kündigte Burgunder den dritten zu Ehrenden an: Holger Willcke, Redakteuer beim General-Anzeiger. Er sei wahrhaft das Beueler Sprachrohr in Wort und Bild, unverfälscht, bürgernah und ehrlich. „Holger findet den feinen Mittelweg, trifft den richtigen Ton und schreibt die Wahrheit, auch wenn sie weh tut“, sagt Burgunder über Willcke, der neben vielen anderen karnevalistischen Tätigkeiten in der Session 2007/2008 auch Prinz Karneval von Bonn war.