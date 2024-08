Auf dem Schrottplatz in Beuel „Neun von zehn Deutschen handeln mittlerweile“

Um 8 Uhr morgens öffnet sich das blaue Tor: Dahinter liegt der Schrottplatz. Die ersten Mitarbeiter sind bereits da. Treffen ist vorne am Eingang auf der linken Seite. In einem gefliesten Raum mit Schreibtisch und Anrichte, an der die Kunden später stehen. Für jeden der Männer gibt es ein neues Paar schwarze Arbeitshandschuhe – und für manche den ersten Euro, um sich am Automaten einen Kaffee zu ziehen. Dem ein oder anderen steckt bereits die erste Zigarette - zum Anzünden bereit - zwischen den Lippen.