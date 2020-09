Quarantäne angeordnet : Schüler am Ernst-Kalkuhl-Gymnasium mit Coronavirus infiziert

Oberkassel Ein Schüler des Ernst-Kalkuhl-Gymnasiums ist mit dem Coronavirus infiziert. Nun muss die gesamte Stufe Q2 für zwei Wochen in Quarantäne.

Ein Schüler des Ernst-Kalkuhl-Gymnasiums in Oberkassel ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Das Gesundheitsamt wurde umgehend informiert, der Schüler war am vergangenen Donnerstag bereits nicht mehr in der Schule und alle Kontaktpersonen wurden ermittelt sowie informiert“, sagt Schulleiter Ulrich Drescher. Dennoch muss nun die gesamte Stufe Q2 für zwei Wochen in Quarantäne. „Dies ist notwendig, weil alle Schülerinnen und Schüler am vergangenen Montag in einer Vollversammlung zusammen waren.“ Weitere Kontaktpersonen gebe es jedoch unter der Schülerschaft nicht. Die Quarantäne gilt auch für alle Lehrerinnen und Lehrer, die den Schüler in der vergangenen Woche unterrichtet haben. Alle rund hundert betroffenen Schüler und die Lehrer müssen nun einen Coronavirus-Test machen, der vom Bonner Gesundheitsamt angeordnet wurde.