Schülerzeitungswettbewerb Beueler Grundschüler interviewten Bundeskanzler Scholz

Von Pützchen aus mitten hinein ins politische Berlin: Der „Marktkurier“, die Schülerzeitung der Marktschule, wurde kurz vor dem Start in die Sommerferien mit einem Sonderpreis beim bundesweiten Schülerzeitungswettbewerb ausgezeichnet. Dabei freuten sich die jungen Journalistinnen und Journalisten nicht nur über die Anerkennung ihrer Arbeit. Sondern Schüler der dritten und vierten Klasse trafen bei der Preisverleihung in der Hauptstadt Bundeskanzler Olaf Scholz sowie Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig. Neben Ehrung und Anerkennung bekam die Schule ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro. Die Schülerzeitungsredaktion bringt unter der Leitung der Lehrerinnen Kine Calfa und Sabine Schiestel einmal pro Schuljahr die Zeitung heraus.