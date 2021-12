Spendenlauf am Ernst-Kalkuhl-Gymnasium : Schüler aus Oberkassel erlaufen 24.000 Euro

Schüler des Ernst-Kalkuhl-Gymnasiums mit Schulleiter Ingo Wittrock übergeben symbolisch die Trommeln an Christina Amediek. Foto: Niklas Schröder

Oberkassel Die Schülerinnen und Schüler des Ernst-Kalkuhl-Gymnasiums in Oberkassel haben für Mitschüler an der Ahr Runden auf dem Sportplatz gedreht. Ein Neuntklässler schaffte 44 Umläufe bei dem Spendenlauf für das Peter-Joerres-Gymnasium.



Fünf Monate nach der Flutkatastrophe ist in weiten Teilen von NRW und Rheinland-Pfalz an vielen Schulen noch immer kein normaler Betrieb möglich. So wie am Peter-Joerres-Gymnasium in Bad Neuenahr-Ahrweiler, wo Schulgebäude, Sporthalle und auch der Pausenhof eine Baustelle sind. 1,70 Meter hoch stand das Wasser in der Flutnacht auf dem Schulgelände, schilderte Lehrerin Christina Amediek. Als die Schüler und Lehrer vom Ernst-Kalkuhl-Gymnasium in Oberkassel von dem Schicksal des Gymnasiums von der Ahr erfuhren, wollten sie schnell helfen. Eine Sportfachkraft aus dem Kollegium organisierte daraufhin einen Spendenlauf, woran 640 Schüler teilnahmen.

Die Einschränkungen in ihrer Schule seien immer noch beträchtlich, berichtet Amediek. Die Ahr sei vollständig in Erdgeschoss, Keller und Sporthalle geflossen. „Wände und Böden waren aufgerissen, Scheiben zerstört und das komplette Inventar wurde durch Wasser und Matsch vollkommen unbrauchbar gemacht“, erinnerte sich die Pädagogin.

Sportunterricht in der Halle nicht möglich

Computer, Bücher und Sportgeräte mussten vollständig entsorgt werden. Lediglich einige wenige Blechblasinstrumente habe man retten können, so Amediek. In den Wochen nach der Katastrophe wurden die betroffenen Gebäudeteile ausgeräumt, entkernt und trockengelegt. Nach wie vor habe man kahle Betonwände in Erdgeschoss und Sporthalle. Hoffnung mache, dass der Unterricht in den oberen Stockwerken wieder stattfinden kann, sagte Amediek. Kunst- und Musikräume sowie Verwaltung und Lehrerzimmer müssten aber weiterhin auf provisorische Container ausweichen. Ein Sportunterricht fände derzeit für die Sekundarstufe 1 in der Schule nicht statt – stattdessen sei „spazieren gehen“ angesagt. Die Oberstufe könne den Sportunterricht in einer benachbarten Schule durchführen, heißt es.

Die Oberkasseler Gymnasiasten legten sich daher ins Zeug. Über mehrere Tage hinweg drehten sie ihre Runden auf dem Sportplatz. Die meisten Meter machte wohl Lars Mussehl aus der 9a. Genau 44-mal ist der 14-Jährige für den guten Zweck um den Sportplatz gelaufen. 8,8 Kilometer sollen am Ende bei ihm auf dem „Tacho“ gestanden haben. „Mir war es wichtig, die Zeit sinnvoll zu nutzen und dem Peter-Joerres-Gymnasium mit meinen Möglichkeiten zu helfen“, sagte Mussehl. Eine Naturkatastrophe könne ja auch seine Schule treffen und da würde man sich ja auch wünschen, dass andere helfen, fügte der Schüler hinzu.

Neben dem Geld gibt es Handtrommeln und Klangstöcke

Rund 24.000 Euro haben die Schüler vom Ernst-Kalkuhl-Gymnasium erlaufen. Gerührt über die Höhe der Summe sagte Amediek: „Das ist großartig für die Kinder im Ahrtal. Sie merken, dass sie nicht vergessen werden und Gleichaltrige sich für sie einsetzen.“ Mit dem Geld könne nun „ein Stück Normalität“ zurückgeholt werden, so die Lehrerin. „Der Lebensraum Schule soll wieder möglich werden.“ Etwa neue Sitzecken und ein Kleinspielfeld sollen angeschafft werden. „Damit man auch draußen wieder in guter Atmosphäre sitzen kann und ein gutes soziales Miteinander hat“, erklärte Amediek, die stellvertretend für ihre Schule die Spendensumme in Empfang nahm.