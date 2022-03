Projektwoche an der Adelheidisschule : Schüler bereiten eigenen Zirkus vor

Projektwoche an der Adelheidisschule

Im Zirkuszelt auf dem Geislarer Sportplatz balanciert die Drahtseil-Gruppe der Adelheidisschule. Sie üben für ihren großen Auftritt am Wochenende. Foto: Meike Böschemeyer

Geislar Die Grundschüler der Adelheidisschule haben eine besondere Projektwoche: Sie bereiten ihren eigenen Zirkus vor. Am Wochenende werden Hula-Hoop-Reifen geschwungen, Gläser auf der Nase balanciert und Akrobatik vorgeführt.

„Ich bin Tarzan“, sagt Taylor aus der 3c und trommelt sich selbstbewusst auf die Brust. Am Wochenende wird er beim eigenen Zirkus der Vilicher Adelheidisschule auftreten. „Manege frei“ wird es dann zwei mal heißen, am Freitag, 1. April, um 15 Uhr und am Samstag, 2. April, um 11 Uhr. Das waschechte Zirkuszelt steht bereits auf dem Geislarer Sportplatz. Jeden Tag wird eifrig geprobt.