Aktion zum Weltkindertag Schüler gestalten einen Tag lang das lokale Radioprogramm

Matthias Hof, der den Projektkurs Literatur am Beueler Gymnasium leitet, war mit seinen Schülerinnen und Schülern in der Bachstraße beim Medien-Netzwerk Locom, um Radiobeiträge aufzunehmen. Lotta und Sophie hatten sich mit Lars (16) und Zhiyan (17) das Thema KI in der Musik ausgesucht – ein aktuelles Thema. Sie geben in ihrem Beitrag einen Überblick über die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, wie die Vervollständigung von Beethovens Zehnter. Auch auf den Rap-Song, den eine KI aus Songs der beiden verstobenen Musiker 2Pak und DMX generiert hat, gehen die Jugendlichen ein. Und sie konnten Interview-Antworten von Boris Magrini in ihren Beitrag einflechten, dem Kurator am Haus der elektronischen Künste in Basel, der sich mit KI in der Kunst befasst.