Lehrer dürfen nicht in die Schule kommen : Schülern der Integrierten Gesamtschule Bonn droht früherer Ferienbeginn

Weil aktuell sechs Lehrkräfte aus Schutzgründen nicht in das Gebäude der Integrierten Gesamtschule Beuel (IGS) kommen dürfen, droht 90 Zehntklässlern der vorzeitige Ferienbeginn. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Für etwa 90 zukünftige Oberstufen-Schüler an der Integrierten Gesamtschule Bonn-Beuel (IGS) könnte es einen vorgezogenen Ferienbeginn geben: Weil derzeit sechs Lehrer aus Schutzgründen nicht in der Schule sein dürfen, droht der Unterrichtsausfall für die Zehntklässler.

Ein Teil der etwa 180 Schüler des zehnten Jahrgangs an der Integrierten Gesamtschule Bonn-Beuel (IGS) hat in den verbleibenden knapp zwei Wochen vor Beginn der Sommerferien ohnehin schulfrei – 90 Jugendliche werden die IGS verlassen und beispielsweise ins Berufsleben starten oder eine andere Schule besuchen. Bis zum Beginn der Schulferien am 5. Juli könnte der Unterricht aber auch für 90 zukünftige Oberstufen-Schüler ausfallen. Das bestätigte Schulleiter Rainer Winand auf Anfrage des GA. Der Grund: Einige Lehrer dürfen derzeit weder am Präsenzunterricht noch etwa an Projekttagen im Schulgebäude teilnehmen.

Mit einem Hinweis hatte sich am Montag Leserin Petra Martischewski für eine ihr bekannte Familie an den GA gewandt. Diese möchte aus persönlichen Gründen nicht namentlich genannt werden. Aus Sicht dieser Familie würde der drohende Unterrichtsausfall wie „vorgezogene Ferien“ auf sie wirken, schrieb Martischewski.

IGS Bonn: Sechs Lehrkräfte fehlen für Präsenzunterricht

So sei es vonseiten der IGS nicht vorgesehen, sagte Winand am Montag. Er verwies zugleich darauf, dass derzeit sechs Lehrkräfte nicht ins Schulgebäude kommen dürfen, etwa wegen einer Schwangerschaft oder Vorerkrankungen. Und ein Teil dieser Lehrer unterrichte im aktuellen zehnten Jahrgang. Dazu bekräftigte Winand auf GA-Nachfrage, dass die damit verbundenen Umstände nur vergleichsweise kurzfristig zu erkennen gewesen seien. Die Bezirksregierung in Köln habe über die aktuelle Situation Kenntnis, Vertretungskräfte habe sie für diesen Zeitraum nicht an die IGS entsenden können. Wie berichtet, hatte das Land NRW Schulen erlaubt, bei einem Inzidenzwert unter 100 in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt zum 31. Mai vom Wechsel- in den Präsenzunterricht zurückzukehren.

Insgesamt unterrichten 130 Lehrkräfte an der IGS. Dennoch sei der Ausfall dieser sechs Lehrer besonders für den Unterricht im Jahrgang zehn gravierend. „Diese Kollegen stehen für 150 Unterrichtsstunden pro Woche. Das wirkt sich natürlich auf die gesamte Schule aus“, sagte Winand. Gäbe es zudem für die zehnten Klassen schulinternen Ersatz, könnte parallel in Klassen anderer Jahrgänge Unterricht ausfallen. Insgesamt besuchen etwa 1350 Schüler die IGS.

Präsenzunterricht an der IGS Bonn: Tutorien in dieser Woche

Im Zuge der Rückkehr zum Präsenzunterricht sei für die Schüler des Jahrgangs zehn geplant gewesen, in dieser Woche an Tutorien teilzunehmen: am Montag, Mittwoch und Donnerstag. Dabei sollen die Schüler helfen, die Feier zum Abschied von der Schule oder der Unterstufe vorzubereiten. Aufgrund der Pandemie ist die Feier für alle Zehntklässler auf sechs Veranstaltungen an diesem Mittwoch und Donnerstag aufgeteilt. Die Eltern der Kinder dürfen an der Feier in der Aula aufgrund aktueller Regeln teilnehmen. Nach den Sommerferien werden, bezogen auf die Anmeldungen, 30 neue Schüler zum Jahrgang hinzukommen und in der gemeinsamen Einführungsphase (früher Jahrgang elf) unterrichtet.

Für die kommende Woche sei für Montag und Dienstag ein regulärer Unterricht vorgesehen gewesen, für Mittwoch und Donnerstag Projekttage. In der zweiten Wochenhälfte soll während der Projekttage beispielsweise für einige Schüler das Berufsleben ein Thema sein. Auch Feiern seien dann – aufgrund langer Phasen getrennten Unterrichts – als „gemeinsames Erlebnis“ denkbar, so Winand.