Traditionen an Christi Himmelfahrt : Schützenfest in Küdinghoven und Pützchen

Die Küdinghovener Schützen der 5. Kompanie mit dem Schützenkönigspaar Horst Simon und Gisela Weber sowie dem Manövermeister Dirk Jung (rechts) Foto: Archiv Schmidt

Küdinghoven Die Schützen in Pützchen und Küdinghoven feiern wieder. Allerdings unterscheiden sich ihre Traditionen in einigen Punkten.



Es ist schon langjährige Tradition, dass am Himmelfahrtstag, der in diesem Jahr auf den 26. Mai fällt, zwei im Stadtbezirk Beuel beheimatete Sankt Sebastianus Schützenbruderschaften ihr Königsschießen veranstalten: die von Küdinghoven und die von Pützchen. Doch wenn schon Namensgleichheit herrscht, so gibt es einen wesentlichen Unterschied: Wird der Schützenkönig im Wallfahrtsort – sowie weitere diverse Wettbewerbe – auf dem Hochstand mit dem Kleinkalibergewehr ermittelt, so schießen die Küdinghovener ihre Majestäten und den Bürgervogel aus einem Schwerkalibergewehr aus.

Von links: Franziska Bois und Nils Schwanenberg (Jungschützenkönigspaar), Brigitte und Karl Heinz Schneppensiefen, das Königspaar 2019, in Pützchen. Foto: Archiv Schmidt

Das Königsschießen der Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft Pützchen findet am und im Pfarrzentrum beim „Pützchen“, der berühmten Quelle, statt. „Nach zwei Jahren Pandemie soll eine Nachfolge für die amtierenden Majestäten Karl Heinz und Brigitte Schneppensiefen gefunden werden, die dieses Amt seit 2019 bekleiden“, sagt Frederick Geitel, Pressewart der Schützenbruderschaft. Bei Zusammenkünften wird er oft auch als Kaiser betitelt. Dies kommt daher, dass man die Kaiserwürde beim dritten Königstitel erhält. Beim amtierenden König ist dies etwas anders. Da er es aber im dritten Jahr ist, wird er mit einem Zwinkern auch schon mal als Kaiser angesprochen. Doch wie es im Vorfeld bereits zu hören war, treten auch Könige an, die ein Interesse am Titel „Kaiser“ haben. Deshalb wird ein spannender Wettbewerb erwartet.

Pokalwettkämpfe im Schießkeller

Um 10.30 Uhr beginnen die Pokalwettkämpfe der Jung- und Schülerschützen im Schießkeller des Pfarrzentrums. Ab 14 Uhr gehen die Wettkämpfe am Adelheidisplatz vor dem Pfarrzentrum weiter. Hier werden am Hochstand Pokalwettkämpfe auf einen Holzvogel ausgetragen. Des Weiteren findet das Königs- und Prinzenschießen statt. Auch in diesem Jahr wird wieder ein Bürgervogel am Hochstand ausgeschossen. Hier können alle Frauen und Männer ab einem Alter von 18 Jahren teilnehmen. Die Siegerin oder der Sieger kann sich über einen Getränkepreis freuen. „Die Teilnahme an dem Bürgervogelschießen ist nur unseren Gästen vorbehalten, sie ist kostenlos“, so Geitel. Ab 15.30 Uhr findet der Königinnenkaffee statt, den die Frauen der Bruderschaftsmitglieder ausrichten. Gegen 18 Uhr wird der Bürgerball zu ehren der neuen Majestäten eröffnet.

So feiert Küdinghoven

Wenn schon zwischen Küdinghoven und Pützchen Namensgleichheit herrscht, so sind auf alle Fälle die Abläufe unterschiedlich. Die Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft Küdinghoven, die älteste Schützenbruderschaft im Bonner Stadtbezirk, die im nächsten Jahr ihr 690. Jubiläum feiern darf, startet am 26. Mai ab 11 Uhr mit ihrem traditionellen Preisvogelschießen. Der darauffolgende Samstag steht dann ab 13 Uhr ganz im Zeichen der Schützenbrüder, die dann ihr Schützenfest, auch Biwak genannt, auf dem Dorfplatz in Küdinghoven abhalten, bei dem der Schützenkönig und ein Manövermeister ermittelt werden. Bei beiden Veranstaltungen wird mit einer Schwerkaliberbüchse geschossen, die einmalig in dieser Region ist.

Gegen Abend werden dann die Sieger mit dem Jungschützenprinz oder der Jungschützenprinzessin gekrönt. Schützenkönig wurde 2019, beim letzten Wettbewerb, Horst Simon, der damit bereits seinen vierten Erfolg beim Königsschießen feiern durfte.